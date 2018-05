Bezirk Kitzbühel: Wenig Arbeitslose

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 62 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Kitzbühel schneidet bei den Arbeitsmarktdaten überdurchschnittlich ab.

Aufholbedarf bei Kriminalität

ÖSTERREICH. Kitzbühel erzielt das beste Ergebnis bei den betrachteten Arbeitsmarktdaten, hier liegt die Region unter den 25 besten Bezirken Österreichs und verzeichnet insbesondere in der Dynamik sehr gute Werte. Der Bezirk hat eine überdurchschnittliche Senkung der Arbeitslosenquote sowie eine deutliche Erhöhung der Frauenerwerbsquote geschafft.Bei den betrachteten Indikatoren zur Lebensqualität liegt Kitzbühel über dem österreichischen Durchschnitt, etwa aufgrund der hohen Ärztedichte und der relativ geringen Kommunalschulden. Allerdings ist die Zahl der begangenen Straftaten im Bezirk verhältnismäßig hoch.

Wenig Beschäftigte in den Zukunftssektoren

Obwohl Kitzbühel die zweithöchste Anzahl an aktiven Wirtschaftskammermitgliedern aufweist, liegt die Region bei den Wirtschafts- und Innovationsindikatoren im hinteren Bereich des Rankings. So gibt es etwa wenig Beschäftigte in den Wirtschaftssektoren mit hohem Zukunftspotenzial (wissensintensiven Dienstleistungen, High-Tech-Produktionssektor, IKT-Sektor). Auch die Gründungsintensität liegt unter dem Durchschnitt.