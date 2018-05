Bezirk Landeck: Dynamischer Arbeitsmarkt

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 67 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Landeck punktet mit der größten Verringerung der Arbeitslosenquote und einer guten Lebensqualität.

Starke Senkung der Kriminalitätsrate

ÖSTERREICH. Bei der Betrachtung der Niveau-Daten zum Arbeitsmarkt liegt Landeck zwar im hinteren Bereich des Rankings, führt aber die Entwicklung der Arbeitsmarkt-Indikatoren an. Die Region hat den größten Rückgang der Arbeitslosenquote aller Bezirke seit 2014 und die achthöchste Steigerung der Frauenerwerbsquote.Auch die Arbeitsplatzdichte und das Pro-Kopf-Einkommen sind merklich gestiegen. Weiters konnten die Ergebniswerte bei den Indikatoren zur Lebensqualität in den letzten Jahren signifikant gesteigert werden. Landeck kann die zweitgrößte Senkung der Straftaten und die sechsthöchste Steigerung bei der Anzahl an Kindertagesstätten vorweisen.

Geringe Gründungsintensität

Dennoch liegt Landeck im Gesamtranking nur im hinteren Mittelfeld. Gründe hierfür liegen insbesondere in der geringen Dynamik der betrachteten demografischen Indikatoren sowie den Wirtschafts- und Innovationskennzahlen. So weist die Region die niedrigste Gründungsintensität aller Bezirke und einen geringen Anteil an Beschäftigten im High-Tech- und im IKT-Sektor im Österreichvergleich auf.