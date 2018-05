Bezirk Leoben: Top bei der IKT-Beschäftigung

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 64 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Leoben hat den Anteil an jungen Erwachsenen entgegen dem Trend in Österreich erhöht.

Schwache Geburtenrate



Niedrige Frauenerwerbsquote

ÖSTERREICH. Leoben erzielt im Bezirksvergleich sein bestes Ergebnis im Bereich Wirtschaft & Innovation. Hier liegt die Region im vorderen Mittelfeld und weist den vierthöchsten Anteil an IKT-Beschäftigten aller Bezirke auf. Weiters sind auch viele Personen im wissensintensiven Dienstleistungssektor beschäftigt.Bei den Demografie-Indikatoren konnte die Region den Anteil junger Erwachsener an der Gesamtbevölkerung in den letzten Jahren - im Gegensatz zum österreichweiten Trend – maßgeblich erhöhen. liegt aber bei der Geburtenrate im hinteren Feld.Bei den Arbeitsmarktdaten liegt die Region im Mittelfeld, was sich vor allem durch die niedrige Frauenerwerbsquote begründet. Allerdings kann die Region mit einem hohen Qualifikationsniveau der Beschäftigten und einer hohen Arbeitsplatzdichte punkten. Bei den Indikatoren zur Lebensqualität besteht für den Bezirk noch Potenzial nach oben, etwa bei der Versorgung mit Kindertagesstätten oder der Kriminalitätsrate.