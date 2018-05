Bezirk Lienz: Top bei Frauenerwerbsquote, trotz Rückgang bei Kinderbetreuung

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 68 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Lienz punktet vor allem mit der hervorragenden Entwicklung bei den Arbeitsmarktdaten.

Starker Rückgang bei Arbeitslosenquote

ÖSTERREICH. Lienz liegt bei den Wirtschafts- und Innovationsindikatoren im oberen Drittel Österreichs, was an der sehr positive Entwicklung liegt. Die Region verzeichnet den drittgrößten Zuwachs an Beschäftigten in wissensintensiven Dienstleistungen, die fünfthöchste Zunahme der Gründungsintensität sowie die neunthöchste Erhöhung der Unternehmensdichte.Weiters konnte Lienz bei den Arbeitsmarkt-Indikatoren die zweithöchste Steigerung der Frauenerwerbsquote und die vierthöchste Steigerung der Arbeitsplatzdichte erzielen. Gleichzeitig ging auch die Arbeitslosenquote merklich zurück und Lienz zählt zu den zehn Bezirken, in denen die Arbeitslosenquote seit 2014 am stärksten gesunken ist.

Kommunalschulden stiegen

Allerdings liegt der Bezirk bei den demografischen Indikatoren im hinteren Drittel des Rankings. So ist das Wanderungssaldo negativ. Die Kennzahlen zur Lebensqualität sind ebenfalls schwach, weil etwa die kommunalen Verschuldung zugenommen hat und die Anzahl der Kindertagesstätten zurückgegangen ist.