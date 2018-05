Bezirk Liezen: Hohe Unternehmensdichte

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 56 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Liezen liegt in fast allen Bereichen weitgehend im Österreichdurchschnitt.

Demografie und Arbeitsmarkt leicht unter dem Durchschnitt

ÖSTERREICH. Bei den betrachteten Wirtschafts- und Innovationsindikatoren sowie den Kennzahlen zur Lebensqualität liegt Liezen im österreichischen Durchschnitt. Gute Werte erzielt die Region vor allem bei der Unternehmensdichte und deren Entwicklung. Der Bezirk hat auch den Anteil an Beschäftigten in wissensintensiven Dienstleistungen in den vergangenen Jahren erhöht.Das größte Potenzial für Verbesserungen besteht beim Akademikeranteil und dem Pro-Kopf-Einkommen. Bei den demografischen Kennzahlen liegt die Region wegen dem geringen Anteil an jungen Erwachsenen (15-29 Jahre) in der Bevölkerung. Die Region zeigt aber eine gute Entwicklung bei der Versorgung mit Kindertagesstätten.