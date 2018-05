Bezirk Murau: Aufholpotenzial bei Wirtschaft & Innovation

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 87 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Murau hat eine relativ geringe Unternehmensdichte und wenige Leitbetriebe, ist aber bei den Arbeitsmarktdaten top.



Top-Dynamik beim Arbeitsmarkt

ÖSTERREICH. Die Position Muraus am Ende des Rankings liegt an den Ergebnissen im Bereich Wirtschaft & Innovations sowie wegen den Demografie-Indikatoren. Die Region hat eine geringe Unternehmensdichte und wenige Leitbetriebe (mehr als 100 Beschäftigte). Außerdem ist die Beschäftigung in den Zukunftssektoren unterdurchschnittlich.Weiters ist Murau beim Wanderungssaldo junger Erwachsener und beim Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung im hinteren Feld des Rankings zu finden. Murau kann aber bei den Arbeitsmarktdaten punkten, die sich dynamisch entwickelten und zählt hier zu den besten Regionen Österreichs. So konnte etwa bei der Frauenerwerbsquote die dritthöchste Steigerung sowie die fünfthöchste Reduzierung der Arbeitslosenquote unter allen Bezirken erzielt werden. Auch kann Murau mit einer äußerst geringen Kriminalitätsrate im Bereich Lebensqualität aufwarten, verzeichnet aber eine hohe kommunale Verschuldung.