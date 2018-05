Bezirk Voitsberg: Dynamischer Arbeitsmarkt

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 85 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Während sich der Arbeitsmarkt in Voitsberg gut entwickelt, schwächelt der Bezirk in Sachen Demografie

Ausbaufähige Unternehmensdichte

ÖSTERREICH. Die Gründe für die Positionierung Voitsbergs im Gesamtranking liegen vor allem an den Kennzahlen zur Demografie und Wirtschaft & Innovation. Der Bezirk hat einen der geringsten Anteile an jungen Erwachsenen in der Bevölkerung sowie die zweitniedrigste Geburtenrate.Luft nach oben hat der Bezirk bei der Unternehmensdichte, der Anzahl an Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten und bei den Erwerbstätigen in wissensintensiven Dienstleistungen.

Starker Rückgang der Arbeitslosenquote

Voitsberg weist die zehntbeste Dynamik hinsichtlich der betrachteten Arbeitsmarkt-Kennzahlen auf. Hier kann der Bezirk insbesondere den zweithöchsten Rückgang der Arbeitslosenquote sowie die neunthöchste Steigerung der Frauenerwerbsquote aufweisen. Auch weist Voitsberg eine der geringsten Verschuldungen aller österreichischen Bezirke auf und verzeichnet eine geringe Kriminalitätsrate.