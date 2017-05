Die größte Weinverkostung des Landes

15.05.2017, 00:10 Uhr

Erleben Sie ein bislang einzigartiges Meet and Greet mit Österreichs Lieblingswinzern: INTERSPAR startet im Mai einen großen Weinschwerpunkt mit der Creme de la Creme der heimischen Weinszene.

INTERSPAR ist führend im Weinsegment und baut das Angebot an Qualitätsweinen kontinuierlich aus. Nun setzt INTERSPAR mit dem großen Weinschwerpunkt von Donnerstag, 4. Mai, bis Mittwoch, 24. Mai, noch eins drauf. Höhepunkt der Aktionswochen sind Weinverkostungen in allen Hypermärkten am Freitag, 5. Mai, und Freitag, 19. Mai, von 15 bis 20 Uhr. INTERSPAR-Kundinnen und -Kunden haben die einmalige Gelegenheit, ihre heimischen Lieblingswinzer persönlich kennenzulernen und die besten Weine zu verkosten.

Drei Wochen im Zeichen des Weines

Bester Weinkeller Österreichs und sein Erfolgsgeheimnis

Heimische Weine liegen im Trend

Jetzt neu: Riedel-Gläser bei INTERSPAR

Wein bequem online bestellen

Das gab's noch nie: ein Meet and Greet mit den Lieblingswinzern! Am Freitag,5. Mai, und Freitag, 19. Mai, lädt INTERSPAR alle Kunden zu einem exklusiven Kennenlernen mit den gefragtesten Winzern Österreichs ein. Die beliebtesten Winzer kommen von 15 bis 20 Uhr persönlich in die INTERSPAR-Hypermärkte und präsentieren bei einer Verkostung ihre Top-Weine. „Eine tolle Gelegenheit, die Stars der heimischen Weinbranche hautnah zu erleben und dabei viel Interessantes rund um die Weingüter zu erfahren", so Anne Thysell, Wein-Akademikerin und INTERSPAR-Weinexpertin.Von Donnerstag, 4. Mai, bis Mittwoch, 24. Mai, kommen Weinliebhaber bei INTERSPAR voll auf ihre Kosten: Viele Qualitätsweine, von weiß bis rot, von günstig bis hochpreisig, gibt es zu sensationellen Angeboten. Die perfekte Gelegenheit, neue, spannende Sorten von renommierten Winzern auszuprobieren oder den Weinvorrat wieder aufzufüllen!INTERSPAR ist Österreichs bester Weinkeller, seit Jahren Vorreiter im Weinsegment und blickt auf 17 Jahre Erfahrung zurück. Das Erfolgsgeheimnis basiert auf drei Säulen. Erstens ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, denn mehr als 650 österreichische Weine werden zum unschlagbaren Ab-Hof-Preis angeboten. Zweitens hat INTERSPAR die besten Tropfen nationaler Größen wie Heinrich, Bründlmayer, Scheiblhofer oder Reeh sowie internationaler Winzer im Sortiment. Drittens überzeugen die Weine jeder Preisklasse mit einer ausgezeichneten Qualität. „Um unseren hohen Anforderungen gerecht zu werden, führen ich und mein Team laufend Qualitätskontrollen und Blindverkostungen durch", erklärt Anne Thysell.Damit jeder Kunde – sowohl Einsteiger als auch Weinkenner – den passenden Wein nach seinem Geschmack und für jede Gelegenheit findet, beraten und empfehlen die INTERSPAR-Weinexperten persönlich im Markt. Die kompetente Weinberatung ist das Ergebnis interner Weinschulungen in der eigenen, international anerkannten Weinakademie, und Seminaren in Kooperation mit der Weinakademie Österreich.„Wir leben in einem Land, das hervorragende Weine produziert. Das wissen auch die Österreicher. Fast 75 Prozent der in den Hypermärkten oder online auf weinwelt.at gekauften Weine stammen aus heimischen Weingärten", so Thysell weiter. Zahlreiche lokale Winzer aus der unmittelbaren Nachbarschaft beliefern die nächstgelegenen Hypermärkte mit ihren regionalen, gebietstypischen Weinen. Das fördert nicht nur lokale Produzenten, sondern ermöglicht den INTERSPAR-Kunden auch den Genuss von Weinspezialitäten aus der Nachbarschaft.Internationale Winzer aus den besten Anbaugebieten der Welt ergänzen das umfassende Sortiment. Damit bietet INTERSPAR eine riesige Auswahl an heimischen und internationalen Weinen. Insgesamt können Weinliebhaber in der INTERSPAR-Weinwelt aus über 1.700 Weinen, Schaumweinen und Spirituosen wählen.Vom Korkenzieher über edle Dekanter bis zur Drop-Stop-Einschenkhilfe – INTERSPAR bietet Accessoires rund um das Thema Wein, die die Herzen von Weintrinkern höher schlagen lassen. Mit professionellem Handwerkszeug ist der Genuss beim Verkosten besonders edler Tropfen garantiert. Ab sofort wird das Weingläser-Sortiment österreichweit mit der Marke Riedel erweitert. Natürlich können sich Kunden beim Verkosten der Weine im Markt auch von der Qualität der Gläser direkt überzeugen und diese während des Weinschwerpunkts zum Aktionspreis mit nach Hause nehmen.Wein kaufen war noch nie so einfach: im Onlineshop www.weinwelt.at kann man sich jederzeit durch die riesige Auswahl an Weinen, Schaumweinen und Spirituosen klicken und stillvolle Geschenke finden. Die Online-Bestellung kann man sich bequem nachhause liefern lassen oder beim nächsten Einkauf im Hypermarkt abholen.