In nur 24h: Ein neues Qualitätsbad von viterma

viterma ist ihr regionaler Badexperte für barrierefreien Badumbau

Wer an einen Badumbau denkt hat nicht selten Horrorvorstellungen von Lärm, Staub und wochenlangen Nutzungsausfällen im Kopf. Dass eine Badrenovierung aber auch ganz anders ablaufen kann beweist das Familienunternehmen viterma. In nur 24 Stunden macht das Unternehmen aus ihrem alten, in die Jahre gekommenen Badezimmer eine wahre Wohlfühloase.Dabei legt das Unternehmen auch Wert auf einen barrierefreien Umbau, denn gerade in Häusern, die oft mehr als 30 Jahre alt sind und schon mehreren Generationen ein Zuhause geboten haben, sind bedarfsgerechte Bäder oft keine Selbstverständlichkeit.

Vorher

Nachher





"Wir haben in den letzten Jahren ein Badsanierungskonzept auf höchstem Niveau entwickelt. Diese einzigartige Vorgehensweise erlaubt es uns, Ihnen den Alltag im Bad zu erleichtern. Damit auch Ihr in die Jahre gekommenes Bad mit Fliesen, rissigen Fugen und hoher Badewanne barrierefrei wird, braucht es lediglich drei Arbeitstage."Durch den bodenebenen Einbau der rutschfesten Duschtasse ist Ihr neues Badezimmer barrierefrei und bietet Ihnen auch mit nassen Füßen Standfestigkeit. Da sich keine Fliesen und Fugen in der neuen Dusche befinden, hat auch Schimmelbildung keine Chance und das lästige Schrubben schmutziger Fliesen ist Geschichte.Bei einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin zeigt Ihnen unser Badberater die Möglichkeiten einer 24h Badsanierung mit viterma auf. Dabei geht er natürlich auf die Begebenheiten bei Ihnen vor Ort sowie Ihre individuellen Wünsche ein und gestaltet gemeinsam mit Ihnen Ihre neue Wohlfühloase. Auf den anschließend genannten Fixpreis können Sie sich verlassen, dieser gilt - ohne Wenn und Aber."Wenn Sie nicht sofort das gesamte Badezimmer sanieren lassen möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, nur die alte Badewanne durch eine bodenebene Dusche ersetzen zu lassen", so die Badexperten weiter. "Überzeugen Sie sich am besten gleich selbst von der großen Auswahl und den hochwertigen Produkten und vereinbaren Sie jetzt unverbindlich Ihren individuellen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause."viterma realisierte bereits über 12.000 Badsanierungen." Barrierefreiheit und optimale Raumnutzung" fugenloses, wasserabweisendes Design" hochwertige und pflegeleichte Materialien" FixpreisgarantieEin Ansprechpartner – Elektro- und Installationsarbeiten werden gemeinsam mit befugten Partnerfirmen für Sie umgesetzt.Tel. 0800 20 22 19 (gratis) oder Tel. 0676 977 22 03info@viterma.comZahlreiche Referenzen glücklicher Kunden finden Sie unter www.viterma.com