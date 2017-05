Rückruf: Eiswürfel-Formen von TEDi können verschluckt werden

06.05.2017, 09:58 Uhr

Aufgrund der Größe der Formen für Diamant-Eiswürfel besteht Verschluckungsgefahr. Deswegen hat das Unternehmen TEDi am 5. Mai 2017 einen Rückruf des Produkts veranlasst.

Service-Hotline für Rückfragen

ÖSTERREICH. Die betroffenen Eiswürfel-Formen mit der Artikelnummer 77229003431000000125 wurden von 10. Februar bis 21. April 2017 in den Filialen von TEDi verkauft. Kunden können die Formen gegen Erstattung des Verkaufspreises von 1,50 Euro oder gegen einen anderen Artikel in allen TEDi-Filialen umtauschen.Für Kundenfragen steht das Unternehmen unter der Telefonnummer0049231/55577-1010 oder per E-Mail zur Verfügung.