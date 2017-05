Rückruf: Metallteile in Schoko-Vanille- und Karamell-Sahne-Pudding

05.05.2017, 12:16 Uhr

Weil kleine Metallteile in einem Becher Pudding gefunden wurden, ruft die OMIRA-Gruppe mehrere Sorten Pudding zurück.

MHD OMIRA Schoko/Vanille-Strudelpudding 150g 08.05.2017

OMIRA Karamell/Sahne-Strudelpudding 150g 08.05.2017

OMIRA Karamell/Sahne-Strudelpudding 150g 09.05.2017

DAIRY4FUN Schoko/Vanille-Strudelpudding 70g 16.06.2017

DAIRY4FUN Schoko/Vanille-Strudelpudding 70g 17.06.2017

TIP Wirbelpudding Schoko/Vanille 150g 24.04.2017

TIP Wirbelpudding Schoko/Vanille 150g 25.04.2017

TIP Wirbelpudding Karamell/Sahne 150g 08.05.2017

COOP Schoko/Vanille-Strudelpudding 150g 08.05.2017

COOP Karamell/Sahne-Strudelpudding 150g 08.05.2017

BILLA Schoko/Vanille-Strudelpudding 150g 08.05.2017

BILLA Karamell/Sahne-Strudelpudding 150g 09.05.2017

VENTA Karamell/Sahne-Strudelpudding 150g 26.05.2017

ÖSTERREICH. Die Metallteilchen wurden in einem einzelnen Becher gefunden. Aufgrund des vorbeugenden Verbraucherschutzes hat sich die OMIRA-Gruppe dazu entschieden, am 5. Mai 2017 einen Rückruf zu veröffentlichen und folgende Produkte vorsorglich aus dem Verkauf zu nehmen:Alle anderen von der OMIRA-Gruppe hergestellten Produkte und Mindesthaltbarkeitsdaten sind nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen und in gewohnt einwandfreier Qualität.

Service-Hotline für Kunden

Kunden, die bereits einen vom Rückruf betroffenen Pudding gekauft haben, sollten diesen nicht verzehren, sondern bei der Verkaufsstelle zurückgeben. Mehr Informationen für Kunden gibt es unter der Telefonnummer 08431/585123 sowie per E-Mail.