Schneeballschlacht, Mondscheinsuppe und Promi-Faktor

10.10.2017, 15:06 Uhr

Wandertag mal anders: die "Salzburg wandert!"-Crew gab sich den Schlenken ausnahmsweise mal bei Mondschein.

Leichtathlet Günther Matzinger mit von der Partie



BAD VIGAUN. Bei strahlendem Sonnenschein und niedrigen Temperaturen machte sich im Zuge der Wandertagsserie „Salzburg wandert!“, bei der die Bezirksblätter Medienpartner sind, eine Gruppe motivierter Sportler des ASC i.fit auf, den Schlenken bei Nacht zu erklimmen.Mentale Unterstützung lieferten dabei der bekannte Leichtathlet Günther Matzinger und eine staatlich geprüfte Wanderführerin. Rund um die Bergdörfer schmückte bereits Schnee den Gipfel. Kurzerhand mutierte das Vorhaben einer Mondscheinwanderung in eine Schneeballschlacht. In der Halleiner Hütte gab es dann eine Mondscheinsuppe zum Aufwärmen. Der ASVÖ Salzburg gratulierte Matzinger zu seinem heurigen Erfolg bei den IPC World Championships. Am Ende galt es nur noch den Vollmond zu genießen und dabei zu entspannen.

"Salzburg wandert!" ist eine Aktion des ASVÖ Salzburg in Kooperation mit dem Salzburger Almsommer und den Bezirksblättern Salzburg. Ziel ist es, die Bevölkerung gemeinsam mit prominenten Sportlern und erfahrenen Guides zum Eintauchen in die Salzburger Bergwelt zu motivieren.