Wien: Starke Wirtschaft, aber höchste Arbeitslosenquote

02.05.2018, 00:30 Uhr

Platz 27 von 94 im Zukunftsranking der österreichischen Bezirke: Wien zählt in der Niveau-Betrachtung zu den besten Bezirken Österreichs

Hohe Einkommen und Arbeitslosenquote

ÖSTERREICH. Besonders gute Ergebnisse erzielte Wien im Demografie-Ranking. Im Bereich Wirtschaft & Innovation kann Wien vor allem mit dem hohen Anteil an Beschäftigten in wissensintensiven Dienstleistungen (51,6 %) und im IKT-Sektor (5,0 % der Beschäftigten) und zahlreichen Leitbetrieben punkten.Beim Akademikeranteil liegt Wien mit 25,4 % der Erwerbstätigen österreichweit an zweiter Stelle. Die Arbeitsplatzdichte (0,77 Erwerbstätige/Einwohner) und das Pro-Kopf-Einkommen das 30.013 Euro pro Einwohner beträgt, zählen zu den höchsten in Österreich. Allerdings drücken eine im Vergleich niedrige Frauenerwerbsquote (70 Prozent) und mit 14 Prozent die höchste Arbeitslosenquote österreichweit das Ergebnis.

Wien wurde im Zukunftsranking der Bezirke gesamthaft betrachtet, da Wien ein politischer Bezirk in Form einer Statutarstadt ist und es sich bei Wiens „Bezirken“ um keine politischen Bezirke handelt.