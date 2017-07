Audi Q5: mit Hellseher-Allrad und feinem Ambiente

21.07.2017, 15:39 Uhr

Audi Q5 2.0 TDI mit 190 PS im Test: Ultra-Quattro-Antrieb berechnet Gripbedarf 0,5 Sekunden im Voraus und schaltet Hinterachse zu.

von Thomas Winklertwinkler@bezirksrundschau.comKein permanenter Allrad zugunsten geringeren Spritverbrauchs. Trotzdem bringt der Q5 die 190 PS perfekt auf die Straße. Start-Stopp-Automatik und Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe sorgen im Zusammenspiel dafür, dass sich der Q5 aus dem Stillstand erst nach einer Gedenksekunde in Gang setzt. Das sorgt beim Einfahren in Kreuzungen für Nervenkitzel.

Wer es nicht wüsste, würde sich beim Fahren nicht in einem SUV wähnen: Keine Seitenneigung dafür Fahrfreude auf kurvigen Strecken trotz des guten Komforts – eine perfekte Beinarbeit.Straffe aber bequeme Sitze mit viel Seitenhalt, gutes Platzangebot auch in der zweiten Reihe und fürs Gepäck. In Sachen Materialanmutung und Verarbeitung ist der Q5 Audi-typisch top. Die Bedienung ist schnell erlernt.17 Zoll-Aluräder mit 235er-Gummis, beheizbare Außenspiegel, elektrische Heckklappe, Multifunktionslederlenkrad, Klimaautomatik, Radio mit 7-Zoll-Farbbildschirm und Freisprecheinrichtung und Tempomat sind serienmäßig..Komplette Airbag-Bestückung, Isofix-Kindersitzverankerungen, Xenon-Scheinwerfer und Regensensor. Dazu warnt der Q5 bis 85 km/h vor Kollisionen, macht selbstständig Notbremsungen und löst bei schweren Unfällen einen Notruf aus.4,9 Liter Diesel pro 100 Kilometer und 129 Gramm CO2 pro Kilometer laut EU-Norm. Im Test waren es bei vielen Kurzstrecken 6,9 Liter Verbrauch.Reihenvierzylinder-Turbodiesel, 1.968 ccm Hubraum,140 kW/190 PS bei 3.800–4.200 U/min.,400 Nm max. Drehmoment bei 1.750–3.000 U/min.,Sechsgang-Doppelkupplungsautomatik, Allrad.Spitze: 218 km/h,0–100 km/h: 7,9 Sekunden.Länge/Breite/Höhe: 4,66/ 1,89/1,66 m,Kofferraum: 550– 1.550 Liter,Gewicht: 1.845 kg, Zuladung: 595 kg,Anhängelast: 750/2.400 kg.zwei Jahre.