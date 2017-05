11.05.2017, 16:45 Uhr

BMW Group Vorstandsvorsitzender Harald Krüger kündigte heute ein neues Konzeptfahrzeug an. Das BMW 8er Coupé ist für 2018 geplant.

Führungsanspruch im Luxussegment

SALZBURG/MÜNCHEN. Auf der Hauptversammlung hat Harald Krüger angekündigt, dass am 26. Mai auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este eine Designstudie präsentiert werden wird, die einen exklusiven Ausblick auf das für 2018 geplante BMW 8er Coupé gibt.Krüger: "Das BMW 8er Coupé knüpft an die Tradition unserer luxuriösen Sportcoupés an und erweitert unser aktuelles Angebot um einen echten Traumwagen – die pure Faszination Automobil. Wir untermauern damit unseren Führungsanspruch im Luxussegment. Und so viel kann ich jetzt schon verraten: Es wir ein echtes Sportcoupé der Luxusklasse."