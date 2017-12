Autotest Kia Stonic: Für Stadtwanderer – Kia Rio im Trekking-Anzug

26.12.2017, 10:00 Uhr

Kia Stonic – mit 110 Diesel-PS und Sechsgang-Schaltung ein flotter kleiner Hochsitz für die City.



Von Silvia Wagnermaier

swagnermaier@bezirksrundschau.com

Bei der aktuellen Kälte lässt der 1,6-Liter-Diesel des neuen Kia-Crossover-SUVs aufhorchen. Auf Betriebstemperatur gebracht zeigt er eine solide Leistung. 110 PS und 260 Newtonmeter maximales Drehmoment reichen aus, um den gut 1,2 Tonnen schweren Fronttriebler in Schwung zu halten.Der Rio auf Stelzen offeriert eine gelungene Mischung aus Sportlichkeit und Komfort – was die Dämpfung betrifft, geht die Tendenz ganz leicht Richtung sportlicher Härte.

AUTOTEST KIA STONIC

Gut verarbeitet, übersichtlich und angenehm zu bedienen, zudem mit vielen Ablagen und Platzangebot, das auch im Fond brauchbar ist (Kofferraum bis zu 1.155 Litern): So schafft es das Mini-Crossover-SUV im Handumdrehen zu überzeugen.Neben Klimaanlage, Lenk-rad und Schaltknauf in Leder, 15-Zoll-Alufelgen sowie Bord-computer mit Smartphone-Anbindung bringt das Basis-modell auch Sitzheizung vorne und Lenkradheizung mit.Nur drei von fünf Sternen brachte der Euro-NCAP-Crash-test dem Newcomer in der Grundausstattung. Gegen Auf-preis gibt es Notbremssystem und Sicherheitshelfer wie Auf-merksamkeits-, Spurhalte- und Toter-Winkel-Assistent.Mit sparsamen 4,2 Litern Diesel pro 100 km und 109 Gramm CO2/km kommt das Mini-SUV laut EU-Norm aus. Im Test war es nicht einmal ein Liter mehr.Kia Stonic 1.6 CRDI ISGab 18.890 Euro.Vierzylinder-Turbodiesel,1.582 ccm Hubraum,81 kW/110 PS bei 4.000 U/min.,260 Nm max. Drehmomentbei 1.500 bis 2.750 U/min.,Sechsgang-Schaltgetriebe, Frontantrieb.Spitze: 180 km/h,0–100 km/h: 11,3 Sekunden.Länge/Breite/Höhe:4,14/1,76/1,52 m, Kofferraum: 352 bis 1.155 Liter, Gewicht: 1.227 kg, Zuladung: 473 kg,Anhängelast: 450/1.110 kg.sieben Jahre.