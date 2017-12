Autotest Skoda Octavia RS: Sport-Tscheche mit 10 PS mehr

30.12.2017, 00:00 Uhr

Škoda Octavia RS Facelift: Familien-limousine mit

230 Benzin-PS und Sechsgang-Schaltung.



Von Silvia Wagnermaier

Mit satten 230 PS lässt sich die gut 1,4 Tonnen schwere Familienlimousine sportlich bewegen. Die Wege der Sechsgang-Schaltung sind angenehm kurz. Bei all seiner Sportlichkeit vergisst der Octavia RS nicht, dass er ein Familienauto ist.15 Millimeter tiefer liegt das Sportfahrwerk des RS. Mit der optionalen dynamischen Fahrwerksregelung (700 Euro exkl.) lässt der Octavia die Wahl zwischen den Modi „Comfort“, „Normal“ und „Sport“ – im Notfall greift das DCC auch ein.

Autotest Škoda Octavia RS

Geräumigkeit wird immer mehr zum Synonym für Škoda – nicht nur der Octavia Kombi bietet viel Platz. Der RS trägt innen Schwarz. Zu den Sport-Komfort-Sitzen vorn kommen noch Dekorleisten in der Mittelkonsole und den Türen.18-Zoll-Alufelgen, Sportaus-puff-Endrohre, Heckspoiler, beheizbares Lederlenkrad sowie Pedale im RS-Design und eine Auspuffanlage für sportlichen Sound bringt der dynamische Octavia in der Serienausstattung mit.Das Ergebnis des Euro-NCAP-Crashtests von 2013 brachte dem Octavia die Höchstwertung von fünf Sternen. Automatische Distanzregelung mit Frontradar und City-Notbrems-Assistent sind im Octavia serienmäßig an Bord.6,5 Liter Benzin pro 100 km und 149 Gramm CO2/km braucht der sportliche Octavia laut EU-Norm. Im Test wurden es dann doch 8,5 Liter.Škoda Octavia RS 2.0 TSIab 34.370 Euro.Vierzylinder-Turbobenziner,1.984 ccm Hubraum, 169 kW/230 PS bei 4.700–6.200 U/min.,350 Nm max. Drehmomentbei 1.500–4.600 U/min.,Sechsgang-Schaltgetriebe, Frontantrieb.Spitze: 250 km/h,0–100 km/h: 6,7 Sekunden.Länge/Breite/Höhe:4,68/1,81/1,44 m, Kofferraum: 590–1.580 Liter,Gewicht: 1.420 kg, Zuladung: 542 kg,Anhängelast: 710/1.600 kg.zwei Jahre.swagnermaier@bezirksrundschau.comFotos: Škoda