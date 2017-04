BMW M550d – weltweit stärkstes Sechszylinder-Dieseltriebwerk

26.04.2017, 19:11 Uhr

Was den M5 sonst noch auszeichnet: ein hinterradbetonter Allradantrieb, serienmäßiges M Sportfahrwerk, Abgasanlage mit beidseitigen M Performance-spezifischen Doppel-endrohrblenden in dunklem Chrom, eine M Sportbremse mit Bremssätteln in Blau-Metallic und 19-Zoll-M-Leichtmetallräder Doppelspeiche 664 M. Kombinierter Verbrauch pro 100 km laut EU-Testzyklus: 5,9 Liter für die Limousine, 6,2 Liter für den Touring.