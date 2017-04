I.D. Crozz: Volkswagen gibt Ausblick auf ersten Elektro-Crossover

20.04.2017, 16:59 Uhr

Auf der Auto Shanghai präsentiert Volkswagen eine weitere E-Studie, das CUV der I.D.-Familie. Volkswagen-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess zur Vorstellung des neuen Protagonisten der E-Mobilität: "Bis 2025 wollen wir den Absatz von reinen Elektrofahrzeugen auf eine Million Einheiten pro Jahr steigern".

"Null Liter auf 100 Kilometern"

SALZBURG/SHANGHAI. Nach I.D. und I.D. BUZZ zeigt VW nun ein Crossover Utility Vehicle (CUV) mit E-Antrieb. Mit einer weltweiten Produktoffensive soll der Elektro-Antrieb bis Mitte des nächsten Jahrzehnts aus der Nische in die Großserie.Bereits 1977 schickt VW als ersten "Elektro-Transporter" den T2 in die Serienproduktion. Werbeslogan: "Null Liter auf 100 Kilometern" Der E-Golf I aus dem Jahr 1976 bleibt erst ein Unikat. 1981 wird er in einer Kleinserie von 25 Stück produziert.

"Bringen die Zukunft in Serie"

Der neue E-Golf ist ab 37.990 Euro zu haben. Seine Reichweite: bis zu 300 Kilometern.Mit dem I.D. Crozz stellt Volkswagen das erste elektrisch angetriebene CUV der Marke vor. Er ist kompakter als der Tiguan, bietet trotzdem viel Raum. Reichweite: 500 Kilometer, Systemleistung: 225 kW (305 PS). In nur 30 Minuten sind 80 Prozent der Batteriekapazität aufgeladnen. Die neue Markenstrategie folgt dem Bekenntnis: "Wir bringen die Zukunft in Serie."