VW Arteon übernimmt im Notfall das Ruder

09.05.2017, 16:12 Uhr

Sobald Sensoren erkennen, dass der Fahrer für eine bestimmte Zeit weder Gaspedal noch Bremse noch Lenkrad betätigt hat, werden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Zunächst wird der Fahrer akustisch, optisch und durch Bremsruck gewarnt. Kann er nicht "wachgerüttelt" werden, wird der Nothalt eingeleitet.Die Warnblinkanlage geht an, leichte Lenkmanöver sollen das Umfeld warnen. Die automatische Distanzkontrolle ACC bremst. Dank Park Assist und Lane Assist lenkt der Arteon auf mehrspurigen Straßen kontrolliert auf die rechte Fahrspur und hält.Der Marktstart für den Arteon ist in Österreich in der zweiten Juni-Hälfte.