Forderungen: Sebastian Kurz will eigene Liste und Durchgriffsrecht

13.05.2017, 17:33 Uhr

Mit einer Reihe an Bedingungen möchte Sebastian Kurz laut einem Online-Bericht der Tageszeitung "Die Presse" in den Parteivorstand am Sonntag gehen. So möchte er etwa mit einer eigenen Liste antreten, welche von der ÖVP unterstützt werden soll.

ÖSTERREICH. Stimmt der Parteivorstand zu, könnte Kurz mit einer eigenen – formell unabhängigen – Wahlparteiliste in die nächsten Nationalratswahlen gehen, welche von der ÖVP unterstützt wird. So hätten auch andere Organisationen und Personen (ohne Parteibuch) die Möglichkeit, Kurz zu unterstützen. Die Kandidatenliste soll nach dem Reißverschluss-System gereiht werden: abwechselnd Männer und Frauen.

Veto-Recht bei Landeslisten

Kurz für Neuwahlen

SPÖ, Grüne, Neos, TS stimmen mit Ultrarechten ab?

Seine Förderer: Johannes Hahn und Spindelegger

Konsequenter Kurs in Außenpolitik

Im Sternzeichen Jungfrau

Die Bundesliste soll, wenn es nach Kurz geht, alleinverantwortlich durch den Bundesobmann erstellt werden, nicht wie bisher durch Beschluss des Vorstands. Ein vorzugsstimmenförderndes System soll dann über den Erfolg auf Bundes- und Landeslisten entscheiden.Eine weitere Bedingung: "Die Landeslisten werden im Einvernehmen mit dem Bundesobmann erstellt", zitiert die Presse das Forderungspapier. Hier soll der Bundesobmann darüber hinaus auch ein Veto-Recht bekommen. Bisher konnten ÖVP-Landeshauptleute die Listen für Nationalratswahlen im Alleingang bestimmen.Außerdem möchte Kurz dem Bundesparteiobmann bei Personal und inhaltlicher Ausrichtung der Partei freie Hand gewähren. Er möchte, dass diese statuarischen Änderungen am Sonntag schriftlich vom Bundesparteivorstand abgesegnet werden.Der Vorstoß von Sebastian Kurz am Freitag, 12. Mai, für Neuwahlen findet indessen unterschiedlichen Wiederhall. Gegenüber den Medien sagt Bundeskanzler Christian Kern: „Wir wollen keine Neuwahlen, wir werden weiter versuchen, im Parlament sachpolitische Lösungen zu erzielen – und das auch, falls nötig, mit wechselnden Mehrheiten.“Tatsächlich können im Parlament auch mittels Initiativantrag Gesetze von Abgeordneten eingebracht werden. Ergebnis: Die Regierung würde am Papier bestehen bleiben, aber der Koalitionspakt wäre aufgehoben. Der Ausgang jeder Abstimmung wäre also vorab völlig offen.Die FPÖ ist wie die ÖVP klar dagegen und will Neuwahlen. Grüne, Neos und auch das Team Stronach (TS) sind „einem solchen Vorgehen nicht abgeneigt“ schreibt dagegen die "Wiener Zeitung" und andere Medien.Kleines Problem: Jeder Beschluss braucht im Nationalrat die Mehrheit von 92 der insgesamt 183 Abgeordneten. SPÖ, Grüne, Neos und TS kommen aber gemeinsam nur auf 90 Abgeordnete.Für jeden Antrag bräuchte es dann zwei der vier sogenannten "wilden Abgeordneten". Wie etwa Susanne Winter, welche von der FPÖ wegen antisemitische Facebook-Postings ausgeschlossen wurde.Dass neben der SPÖ speziell Grüne, Neos und TS einer solchen Konstellation etwas abgewinnen können, hat einen Grund: Alle drei müssen befürchten, in einem Wahlkampf zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ aufgerieben zu werden.Geboren wurde er am 27. August 1986 in Wien als Sohn einer Lehrerin und eines Ingenieurs. Im Jahr 2008 schaffte er es an die Spitze der Wiener Jungen ÖVP. Zugleich brachte er es auf die Kandidatenliste zur Nationalratswahl, die die ÖVP aber verlor.Einer seiner Förderer damals: der heutige EU-Kommissar Johannes Hahn. Ein Jahr später wurde Kurz dann Chef der Jungen ÖVP auf Bundesebene. 2010 bis 2011 war er Abgeordneter im Wiener Landtag.Im April 2011 machte der damalige VP-Vizekanzler Michael Spindelegger den VP-Jung-Star zu seinem Staatssekretär für Integrationsfragen. Schließlich wurde Kurz im März 2014 Außenminister. Übrigens: Hannes Androsch (SPÖ) und Karl-Heinz Grasser (FP) waren ähnlich jung, als sie in die Spitzenpolitik gingen.In der Flüchtlingskrise vertritt er die Politik der Abschottung, da sonst die Integration der Asylsuchenden nicht funktionieren würde. International gilt er als jener Politiker, der die Balkanroute geschlossen hat.In der Türkeifrage ist er für einen Abbruch der Beitrittsgespräche. Er hält auch wenig vom Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, da dies die EU unglaubwürdig mache.Und für alle, die daran glauben: Kurz ist vom Sternzeichen her Jungfrau. Jungfrauen haben eine scharfe Auffassungsgabe und zeichnen sich durch ihren analytischen und logischen Verstand aus.Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau sind häufig sehr perfektionistisch und diszipliniert. Jungfrauen neigen zur Übervorsicht und können ihren Mitmenschen schon mal mit ihrer rechthaberischen Art auf die Nerven gehen.