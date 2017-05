KOMMENTAR: Sebastian Kurz – der neue "Staatsfeind Nummer eins"

15.05.2017, 09:22 Uhr

Vergessen Sie Heinz-Christian Strache: Der neue "Staatsfeind Nummer eins" heißt Sebastian Kurz. Was da in den sogenannten "Sozialen Medien" und aus den Parteizentralen auf den neuen ÖVP-Chef an Hass und Häme niederprasselt, ist erstaunlich, aber irgendwie nachvollziehbar.

Denn die Wurzel von Hass ist Angst. Und die anderen Parteien haben allen Grund, Kurz zu fürchten. Die Neos haben Angst vor Kurz, weil er ihnen einen Gutteil ihrer Wähler wegschnappen könnte und sie dadurch aus dem Parlament fliegen würden.Das Team Stronach fliegt nach der nächsten Wahl sowieso raus. Kurz hat ihnen aber ein früheres Ende beschert als geplant. Die Grünen hassen Kurz, weil er ihre Willkommenskultur nicht mitträgt, und sie fürchten ihn, weil speziell in Wien bürgerliche Grün-Wähler Kurz für attraktiver halten könnten als eine Partei, die intern sogar wegen eines Hochhauses zu raufen beginnt.

Die Freiheitlichen hassen Kurz, weil er die Westbalkanroute geschlossen hat und seither das blaue Lieblingsthema Flüchtlinge irgendwie abhanden kommt. Und sie fürchten ihn, weil blaue Protestwähler zur Kurz-ÖVP zurückkehren werden.Die SPÖ-Kader fürchten sich vor Kurz, weil er ihrem Spitzenmann die Show stehlen könnte. Und weil Kanzler Christian Kern nun neben Heinz-Christian Strache ein weiterer, weitaus ernsthafterer Mitbewerber um das Kanzleramt erwächst. Und Sebastian Kurz? Für ihn gilt inzwischen ein altes, bekanntes Sprichwort: "Viel Feind', viel Ehr'!"