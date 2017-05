Kurz fordert Neuwahlen: Die Reaktionen der anderen

12.05.2017, 12:16 Uhr

Außenminister Kurz ist am Freitag um 11 Uhr vor die Medien getreten und fordert Neuwahlen. Hier die ersten Reaktionen aus der Politik.

In der SPÖ hält man wenig von Neuwahlen. SPÖ-Klubobmann: "Wir übernehmen Verantwortung und möchten Maßnahmen auch umsetzen. Neuwahlen schaffen keinen Job und keinen Schulplatz!"Auch Kärntens Landeshauptmann,, schlägt in eine ähnliche Kerbe: "Was sollen Neuwahlen einem 50-jährigen Arbeitslosen bringen. Jetzt wird klar, warum so manches in der Regierung nicht weitergegangen ist. Wahlkampf heißt vier Monate Stillstand und das tut Österreich nicht gut."

Wiens Bürgermeister: "Kurz hat die ausgestreckte Hand von Kern ausgeschlagen und trägt die Verantwortung. "In der ÖVP hingegen findet Kurz' Neuwahl-Forderung breite Unterstützung. Wiener VP-Chef: "So kann es nicht mehr weitergehen. Weder in der Koalition noch in der ÖVP."Salzburgs Landeshauptmannsieht keinen Sinn in einem Weitermachen der Großen Koalition in dieser Konstellation. Kerns Angebot an Kurz sei nicht ernstzunehmen.Landwirtschaftsministerunterstützt Sebastian Kurz voll und ganz.FPÖ-Chefpostet auf Facebook: "Rasche Neuwahlen sind einzig ehrlicher Weg!"FPÖ-Generalsekretärunterstützt ebenfalls Neuwahlen: „Neuwahlen sind die sauberste Lösung zur Beendigung der unzumutbaren Dauerbaustelle namens Bundesregierung. An uns werden Neuwahlen daher auch sicher nicht scheitern."EU-Parlamentsabgeordnete der Grünentwitterte:"#Kurz will Neuwahlen, #ÖVP umkrempeln - bezweifle dass er für beides Pouvoir bekommt. also anderer VP-Chef+Vizekanzler zum Weiterwursteln?"Team Stronach wird einen Neuwahl-Antrag nicht unterstützen, sagt Klubobmannim Ö1-Mittagsjournal.