Die Agrana steigt in Indien ein

10.05.2017, 16:04 Uhr

Der österreichische Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana kauft vom indischen Unternehmen "Saikrupa Fruit Processing Pvt. Ltd." ein Fruchtverarbeitungswerk in Indien.

26 Standorte in 20 Ländern

Damit erweitert der Konzern seine Präsenz in Asien. Denn die Agrana ist auf diesem Kontinent bereits in China und Südkorea vertreten.Im Bereich Fruchtzubereitungen ist die Agrana an 26 Standorten in 20 Ländern aktiv. Laut Eigengaben ist man in diesem Segment sogar Weltmarktführer. Bei Fruchtzubereitungen werden Früchte zu flüssiger oder stückiger Form verarbeitet, um diese in Molkereiprodukten oder für die Eiscreme- und Backwarenindustrie einzusetzen.

Auch ein Labor für Forschung und Entwicklung

Zweiter Groß-Kauf binnen weniger Monate

Weltweit über 50 Produktionsstandorte

Das neue Werk liegt in Westindien im Bundesstaat Maharashtra rund 50 Kilometer südlich von Pune. Mit seiner Lage befindet sich das Werk somit in unmittelbarer Nähe zu den wichtigen Rohstoffen wie Mangos, Erdbeeren, Granatäpfel und Guaven.Zudem haben sich in dieser Region auch bedeutende Kunden angesiedelt. Grund genug für die Agrana in der Stadt Pune auch gleich ein Labor für Forschung und Entwicklung sowie ein Verwaltungsbüro zu eröffnen."Dieser erste Einstieg in Indien ist ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen unserer Expansion im Wachstumsmarkt Asien", sagt dazu Konzernchef Johann Marihart. Der Deal in Indien ist übrigens der zweite innerhalb weniger Monate. Erst im Dezember hat die Agrana in Argentinien ebenfalls ein Fruchtzubereitungswerk gekauft.Insgesamt hat die Agrana weltweit über 50 Produktionsstandorte. Rund 8.600 Mitarbeiter erwirtschafteten zuletzt einen Konzernumsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute unter anderem auch das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.