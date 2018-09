Gärtnern im Schatten des Klimawandels

06.09.2018, 00:00 Uhr

Neue Pflanzenarten und städtische Hitzeinseln sorgen für mehr Nachfrage nach Gartengestaltern.

Trend zu Dachbegrünung



Gärtner haben mehr zu tun

ÖSTERREICH. Durch die langen Hitzewellen in diesem Sommer ist der Klimawandel noch stärker in den Fokus gerückt. Das Klima beeinflusst nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch die Berufswelt. Da Branchen, die mit der Natur zu tun haben, besonders betroffen sind, haben die Regionalmedien Austria (RMA) nachgefragt, wie sich der Klimawandel auf die Gartenbaubranche auswirkt.Gartengestalter legen Gärten an, pflegen und erhalten diese. Darüber hinaus legen sie Bewässerungssysteme, Teiche und Wege an. Und sie verfügen über botanisches Wissen. Eine Spezialisierung ist die Dach- und Fassadenbegrünung, die aufgrund der verstärkten Hitzeentwicklung in Städten hier immer gefragter ist."Der Klimawandel hat für die Gärtner schon auch etwas Positives, denn es werden mehr Grünpflanzen nachgefragt, die in zubetonierten Gebieten für einen Ausgleich sorgen, wenn es so heiß ist", sagt Herbert Eipeldauer, Präsident der Österreichischen Gartenbaugesellschaft, zu den RMA. Doch auch neue Pflanzenarten, die sich in unseren Breitengraden ausbreiten oder zuvor nicht anbauen ließen, erfordern die Kompetenzen der Gartenprofis.

Jobtendenz laut AMS: steigend

Gartengestalter sind gefragt und laut Bundesinnung ist ein Fachkräftemangel spürbar. Rund 270 Lehrlinge werden in den österreichweit 1.776 gewerblichen Gärtnerbetrieben ausgebildet. Das AMS-Berufslexikon sieht für die Zukunft gute Jobaussichten für Gartengestalter.