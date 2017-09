Österreicher finden: Sport macht glücklich

28.09.2017, 14:44 Uhr

80 Prozent der Österreicher finden, dass Sport glücklich macht. 65 Prozent sind der Meinung, dass Sport sexy macht. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts "Marketagent.com" hervor. Befragt wurden Anfang August 1.001 Österreicher von 14 bis 69 Jahren. Auftraggeber war der Sportartikelhändler Intersport.

Mehr als drei Viertel sporteln "mehrmals pro Monat"

Mathias Boenke, Geschäftsführer von Intersport Austria, zum Ergebnis: "Die eigene Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden sind für über 90 Prozent die wichtigsten Beweggründe für sportliche Aktivitäten."Weitere Details des "Intersport Sportreports 2017" sind: Mehr als drei Viertel der Österreicher sporteln "mehrmals pro Monat". Sechs von zehn Österreicher sind "zumindest einmal pro Woche" sportlich aktiv und knapp die Hälfte aller Umfrageteilnehmer gab an, sogar "mehrmals wöchentlich" zu trainieren.

Schwimmen, Wandern und Radfahren sind beliebt

Skifahren ist "österreichisches Kulturgut"

Sportboom bringt Intersport Rekordumsatz

Am liebsten sind den Befragten Schwimmen (57 Prozent), Wandern (51 Prozent) und Radfahren (49 Prozent). Fußball ist übrigens nicht unter den Top-Massensportarten. Knapp 30 Prozent der befragten Männer spielen regelmäßig Fußball, bei den Frauen sind es 3,4 Prozent.In Hinblick auf die einzelnen Bundesländer gibt es laut der Studie kleinere Unterschiede. Im Westen und Süden gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, "mehrmals die Woche" Sport zu betreiben. Im Osten wird nur von einem Drittel mehrmals die Woche gesportelt.Beinahe drei Viertel aller Teilnehmer sehen Skifahren als "österreichisches Kulturgut", das stärker gefördert werden sollte. Ebenso viel Teilnehmer sprachen sich dazu auch für mehr Schulskikurse aus.Pro Kopf geben die Österreicher im Schnitt 312 € jährlich für Sport aus. Für die sportlichen Aktivitäten ihrer Kinder geben die Interviewten jährlich durchschnittlich 216 €aus. Für Sportausrüstung sind es durchschnittlich 290 € pro Jahr und Kopf aus. Intersport-Chef Boenke ortet aktuell einen Trend zum E-Bike.Intersport profitiert vom Sport-Boom in Österreich. So hat das Unternehmen im soeben per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr laut Boenke seinen Umsatz um rund 15 Prozent auf über 500 Millionen € erhöht.Mit den Lizenz-Märkten Ungarn, Tschechien und Slowakei erzielte die Gruppe einen Umsatz von 600 Millionen €. "Das ist ein Plus von zwölf Prozent", wie Boenke gegenüber den Regionalmedien Austria betont.In Österreich wird Intersport die Zahl der Standorte noch heuer um 15 auf insgesamt dann 285 erhöhen. Derzeit umfasst die Gruppe 108 Händler mit insgesamt 3.600 Mitarbeitern. Boenke selbst hält sich übrigens mit wöchentlich sechs bis sieben Stunden Sport fit.