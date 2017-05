RWA verzeichnet weiter Umsatzrückgang

04.05.2017, 12:16 Uhr

Das Umfeld hat sich für die Raiffeisen Ware Austria auch 2016 nicht verbessert und so musste das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmens der Lagerhausgenossenschaften im Geschäftsjahr 2016 wieder einen Umsatzrückgang einstecken, der mit sieben Prozent sogar noch stärker ausfiel als im Vorjahr. Generaldirektor Wolf zeigte sich dennoch zuversichtlich.

Investitionen trotz Umsatzrückgang

ÖSTERREICH. Statt mit der Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres zu beginnen, präsentiert der RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf zuerst die Vorzeigeprojekte 2016. Dazu gehört der im Juli 2016 in Betrieb genommene RWA-Standort Aschach in Oberösterreich, in den etwa 5,5 Millionen Euro gesteckt wurden. Der Standort an der Donau ist Österreichs wichtigster Umschlagstandort für Getreide und Ölsaaten.Trotz des Umsatzrückgangs von 2,4 auf 2,2 Milliarden Euro und einem Rückgang des Betriebsergebnisses von 23,5 auf 19 Millionen Euro zeigte sich der RWA-Konzern investitionsfreudig und stockte seine Mitarbeiterzahl sogar um 60 Personen auf. Wolf äußerte sich über das vergangene Jahr folgendermaßen: "2016 war nicht besonders anregend. Doch dank breiter Aufstellung konnten wir erfolgreich reüssieren." Positiv sei auch die hohe Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent.

Blick nach vorn

Auf Eroberungskurs der Biobauern

Stark betont wurden daher auch die Zukunftsprojekte der RWA, die im Zeichen von Modernisierung und Digitalisierung stehen. So sollen etwa ab 2018 alle Lagerhäuser mit einem neuen Warenwirtschaftssystem ausgestattet sein. Mit dem "agro innovation lab", einem Startup-Accelerator im Bereich Landwirtschaft, mischt RWA auch in der Startup-Szene mit.Mit der Lagerhaus-Eigenmarke "Unser Bio" und der Beteiligung an Biohelp, einem auf Biobetriebsmittel spezialisierten Unternehmen, setzt der Konzern verstärkt auf biologische Landwirtschaftsbetriebe, die mittlerweile einen Anteil von 18 Prozent erreicht haben.