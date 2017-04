WKÖ-Präsident Leitl: "Mit 19 Jahren soll alles möglich sein"

27.04.2017, 15:25 Uhr

Lehrlinge fühlen sich gut ausgebildet und aufs spätere Leben vorbereitet. Das ist das Ergebnis einer Studie des Market Instituts, die von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) anlässlich des Tags der Arbeitgeber am 30. April in Wien präsentiert wurde.

ÖSTERREICH. Um die Zufriedenheit mit der Ausbildung zu ermitteln, ließ die Wirtschaftskammer Österreich vom Market Institut diejenigen Personen befragen, die direkt vom Thema betroffen sind: 1.854 Lehrlinge und Lehrabsolventen gaben online und telefonisch ihre Meinung zur Attraktivität der Lehre ab.Zwei Drittel der befragten Lehrlinge sind der Meinung, dass eine Lehre mit weiterführenden Ausbildungen der Weg zum beruflichen Erfolg ist. Die Gruppe der Lehrabsolventen urteilt ähnlich: Auch hier sind Lehre und weiterführende Ausbildungen der Erfolgsgarant. "Lehrlinge denken, dass sie in der Lehre besser aufs spätere Leben vorbereitet werden als Schüler und akzeptieren die Idee des lebenslangen Lernens", sagt Wirtschaftskammer-Präsident Leitl. "Betriebe fördern individueller als Schulen, weil die Ausbildner den Einzelnen begleiten. In Schulen ist dieses Betreuungsverhältnis weniger gegeben."

Miteinander von Schule und Matura

Gratis Talente-Check der Wirtschaftskammern

Lehrlingszahlen: es geht wieder aufwärts

Den Erfolg der Lehre macht Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik der Wirtschaftskammer Österreich, auch daran fest, dass jeder vierte Lehrabsolvent in leitender Position arbeitet und sich jeder Zehnte selbstständig macht.In der Lehre mit Matura, also der Kombination von Ausbildung und Bildung, sieht Leitl einen besonderen Mehrwert: "Das Miteinander von Schule und Lehre ist wichtig. Mit 19 Jahren soll alles möglich sein. Das ist meine bildungspolitische Vision." Auch eine Lehre nach der Matura ist für viele eine Option. 1.500 Personen machen in Österreich derzeit eine Lehre im Anschluss an die Matura.Österreich werde im Ausland nicht nur mit Mozartkugeln, sondern auch mit der "besten Berufsausbildung weltweit" verbunden, sagt Leitl, der auch den auf den Erfolg der heimischen Fachkräfte bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills 2016 in Göteborg hinweist. Zudem sei die duale Berufsausbildung bestehend aus Ausbildung im Betrieb und Berufsschule ein Grund für niedrige Jugendarbeitslosigkeit.Aufmerksam wurden die Lehrlinge auf ihre Lehrstelle vor allem durch die "Schnupperlehre" oder sie haben Informationen zu Beruf und Arbeitgeber im Internet gefunden. Um bei den vielfältigen Ausbildungsangeboten von Schulen und Lehrberufen eine Orientierungshilfe zu bieten, bietet die Wirtschaftskammer kostenlose Talente-Checks an. Informationen gibt es bei den jeweils zuständigen Wirtschaftskammern im Bundesland.Seit 2008 sind die Lehrlingszahlen zurückgegangen. Diese Entwicklung wurde nun gestoppt und es ist wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen. Gegenüber dem Vorjahr gibt es in den Ausbildungsbetrieben im ersten Lehrjahr einen Anstieg um 1,9 Prozent – das heißt es sind im Moment rund 500 Lehrlinge mehr im ersten Lehrjahr. Die größten Zuwächse gab es in Salzburg (5,3%), Niederösterreich (3,4%) und Wien (2,8%).