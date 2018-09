Zahlungsmoral: Bund und Länder verstossen gegen eigene Regeln

12.09.2018, 12:17 Uhr

In Österreich zahlt jeder Fünfte seine Rechnungen zu spät. Das Burgenland ist im Bundesländervergleich Schlusslicht. Im EU-Vergleich gehört Österreich dennoch zu den zuverlässigsten Ländern.

ÖSTERREICH. Egal ob Privatpersonen, Firmen oder öffentliche Hand: Knapp jeder Fünfte zahlt seine Rechnungen nicht pünktlich, wie eine Befragung unter 1.200 Unternehmen ergab, die der private Gläubigerschutzverband KSV1870 im Juni dieses Jahres für den "Austrian Business Check" durchgeführt hat. "Im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat sich die Zahlungsmoral kaum verändert. Ein nachlässiges Zahlungsverhalten ist bei der aktuell guten Konjunktur aber unverständlich", sagt Ricardo-José Vybiral, Vorstand der KSV1870 Holding AG, im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien.

Gemeinden als Musterschüler

Schlusslicht Burgenland

Zahlungsverzug wegen Vergesslichkeit





Gute Zahlungsmoral im EU-Vergleich

Unter den drei Kundengruppen schneidet die öffentliche Hand mit einer durchschnittlichen Zahlungsdauer von 34 Tagen am schlechtesten ab. "Damit verstossen sie nicht nur gegen die selbst festgesetze Zahlungsfrist von 30 Tagen, sondern sind auch ein schlechtes Vorbild", so Vybiral. Bund und Länder zeigen sich dabei besonders nachlässig, wohingegen Gemeinden, vor allem diejenigen im Westen, als Musterschüler gelten. Die Vorarlberger Gemeinden bezahlen ihre Rechnungen durchschnittlich nach 25 Tagen und somit am schnellsten.Besonders lange lässt sich das Burgenland mit dem Bezahlen Zeit. 51 Tage beträgt die durchschnittliche Zahlungsdauer. Auch die burgenländischen Gemeinden brauchen am längsten um ihre Rechnungen zu begleichen. Die Steiermark hat im Bundesländervergleich mit 33 Tagen den besten Wert, bleibt aber ebenfalls drei Tage über dem Zahlungsziel.Für die Privatwirtschaft beträgt die gesetzliche Frist 60 Tage. Im Durchschnitt begleichen Firmenkunden ihre Rechnungen nach 29 Tagen. 23 Prozent der Unternehmen bezahlen mit Verspätung. "Einer der Gründe, warum gerade große Unternehmen langsam bezahlen, ist, dass die Verwaltung teilweise ineffizient ist." so Walter Koch, Geschäftsführer des KSV1870. Bei Privaten beträgt die Zahlungsdauer im Schnitt 17 Tage. Das Hauptmotiv für den Zahlungsverzug ist bei Privatkunden die Vergesslichkeit, bei Unternehmen ist es die ineffiziente Verwaltung.Insgesamt werden jährlich etwa 1,9 Millionen Rechnungen im Wert von 1,35 Milliarden Euro selbst nach Zahlungserinnerungen und Mahnungen nicht bezahlt. Im EU-Vergleich liegt Österreich in Sachen Zahlungsmoral gemeinsam mit den skandivanischen Ländern zu den Besten. Aus Sicht des KSV1870 sind die Werte dennoch verbesserungswürdig. Zahlungsverzug sei bei guter Konjunktur nicht nachvollziehbar und verursache unnötige Kosten, heißt es vom KSV1870.