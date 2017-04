29. April - Welttanztag: Zwei Drittel der Bevölkerung tanzen

29.04.2017, 05:00 Uhr

Zum Welttanztag am 29. April veröffentlich das Marktforschungsinstitut INTEGRAL eine Studie zum Thema Tanzen.

Österreich gilt als Land des Walzers. Zwei Drittel schwingen zumindest von Zeit zu Zeit das Tanzbein, sei es zu lateinamerikanischen, klassischen oder exotischen Klängen. Am beliebtesten ist allerdings der Disco-Tanz, der von mehr als der Hälfte zumindest gelegentlich ausgeübt wird. Der Klassiker, der Walzer, folgt gleich auf Platz zwei mit 50 Prozent. Volkstänze wie Polka bringen immerhin noch immer ein Drittel der Bevölkerung, und zwar aus jeder Altersklasse, in Bewegung. "Das Festhalten an Traditionen ist für viele junge Menschen derzeit sehr wichtig, da diese Sicherheit vermitteln.“, so Martin Mayr, Mitglied der Geschäftsleitung von INTEGRAL.

Frauen tanzen mehr als Männer

Es geht um den Spaß

Ganze 70 Prozent der Frauen tanzen gerne, wogegen sich unter den Männern nur 66 Prozent zu den Tänzern zählen. Das tanzwütigste Bundesland sind wir leider nicht, hier hat uns Tirol mi 83 Prozent geschlagen. Überraschend ist aber, dass den höchste Anteil an Tänzern, mit 84 Prozent, die Altergruppe 20-29 aufweist. Personen zwischen 50 und 69 Jahren tanzen nur zu 59 Prozent.Für nahezu alle Tänzer steht der Spaß im Vordergrund. Weitere Motive das Tanzbein zu schwingen sind Flucht aus dem Alltag, Fitness oder neue Bekanntschaften schließen. Die eigenen Kenntnisse werden allerdings eher bescheiden bewertet. Nur sechs Prozent halten sich für sehr gute Tänzer und nur weitere 16 Prozent für eher gute - und das, obwohl 56 Prozent irgendwann einen Tanzkurs belegt haben.Mehr zur Studie von Integral:

