Ausflugstipps am Muttertag in der Steiermark

schließen X

Muttertagsbrunch mit den "Old School Basterds"

Preis pro erwachsener Person: € 33,-

Kinder bis 6 Jahre gratis

7-14 Jahre: € 1,- pro Lebensjahr

Muttertagsbrunch Gut Pössnitzberg

Muttertagsbrunch beim Hofwirt

Beginn: 11.00 UhrDie Mutter überraschen und zu einem genussvollen Brunch entführen – die perfekte Idee für einen gelungenen Muttertag. In der bezaubernden Atmosphäre des Schlosses sorgt eine breite Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten für feine Momente. Ob kalte oder warme Speisen - es ist garantiert für jeden etwas dabei. Für die stimmungsvolle musikalische Begleitung sorgen die "Old School Basterds".Im Preis inkludiert sind ein Welcome Drink sowie ein reichhaltiges All You Can Eat-Buffet.Veranstaltungsende: ca. 14.00 Uhr