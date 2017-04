Bad Gleichenberg mit Herz und Tradition

21.04.2017, 07:55 Uhr

Ruhe und Erholung zeichnen den traditionsreichen Kurort aus. Bad Gleichenberg ist ein Juwel.

Der neue Hauptplatz und die rundum gepflegte Kulturlandschaft verstärken den Zauber von Bad Gleichenberg. Lustvolle Wanderungen führen über sanfte Hügel zu herrlichen Aussichtspunkten, durch prächtige Mischwälder und üppige Wein- und Obstgärten zu feiner Kulinarik.Exzellentes Essen und Trinken zählt zu den Aushängeschildern der Region. Ausgezeichnete Gasthäuser und Haubenlokale, prämierte Winzer und klassische steirische Buschenschanken laden zum Genuss. Immer freitags kann man am Hauptplatz von Bad Gleichenberg beim Vulkanlandmarkt von 16-19 Uhr dem regionalen Genuss nachspüren.

Biedermeierfest am 11. Juni



In Erinnerung an die Zeit der Gründung des Kurortes veranstaltet der Tourismusverband Region Bad Gleichenberg das große Biedermeierfest. Am 11. Juni findet es zum zehnten Mal statt.Das Biedermeierfest hat sich in den vergangenen Jahren ähnlich prächtig entwickelt wie der Kurort selbst. Gäste aus nah und fern bummeln gerne durch den Kurort, genießen die historisch gewachsene Artenvielfalt des Kurparks, lassen sich am Springbrunnen im Zentrum nieder und erfreuen sich an den Köstlichkeiten der angrenzenden Gastronomie und der Edelkonditorei. Bad Gleichenberg ist also nicht nur zum Biedermeierfest einen Besuch wert. Aber da eben ganz besonders!Der Jubiläumsfestreigen startet eine Woche vorm Fest zu Pfingsten: Es gibt Konzerte, Wanderungen am neuen historischen Rundweg, der im Zuge der Feierlichkeiten eröffnet wird, ein historisches Picknick am 10. Juni uvm. Am Festtag, dem 11. Juni, wird der ganze Ort zur Bühne einer Zeitreise. Los geht‘s um 10 Uhr mit dem Einzug der historischen Gruppen.Das ganze Programm gibt es unter www.bad-gleichenberg.at/biedermeier Informationen beim TourismusverbandTel. 03159/2203