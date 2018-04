einfachnäherdran: Regionauten Ausflugs-Tipp Styrassic Park

25.04.2018, 03:00 Uhr

STEIERMARK. Mit unserer Kampagne #einfachnäherdran holen wir unsere Regionauten (Lesereporter) vor den Vorhang. Nachdem wir im vergangenen Jahr einige unserer Leser persönlich vorgestellt haben, verraten unsere Regionauten diesmal in einem Interview ihre ganz persönlichen Ausflugs-Tipps.

Ein lohnendes Ausflugsziel ist der Styrassic Park bei Bad Gleichenberg in der Steiermark.Der Park zeigt Dinosaurier, fast lebensecht nachgebaut, welche einst auch im Raum der heutigen Steiermark beheimatet waren. Eröffnet wurde er im Jahre 1999 auf einem 5 Hektar großen Gelände. Im weiteren Verlauf entstanden dann bis heute Nachbauten von über 85 lebensgroßen Dinosaurierfiguren. Wissenschaftlich unterstützt wurden die Erbauer durch die Humboldt-Universität Berlin.

Infobox: Styrassic Park GmbH

Dinoplatz 1, 8344 Bad Gleichenberg

Website:

Eintritt: Erwachsene 13€, Kinder 8€

Öffnungszeiten:

01.03 - 18.03: Samstag & Sonntag 10.00 - 16.00 Uhr

24.03 - 04.11: Täglich 09.00 - 17.00 Uhr

10.11 - 09.12: Samstag & Sonntag 10.00 - 16.00 Uhr

Kostenpflichtige Sonderattraktionen

Führung 1,80€ pro Person

Die Styrassic-Ausflugs-Tandem-Tour



Baumhotel



Dinoplatz 1, 8344 Bad GleichenbergWebsite: www.styrassicpark.at Eintritt: Erwachsene 13€, Kinder 8€Öffnungszeiten:

Der Besucher wird auf eine Reise durch die Erdvergangenheit von Perm, Trias, Jura und Kreide geführt. Vorbei an den Epochen der Dinosaurier, zu deren Erben, dem riesigen Mammut, dem furchterregenden Säbelzahntiger, Urzeittieren wie Riesenhirsch und Riesenfaultier sowie zum mächtigen Höhlenbären. Am Ende wartet dann ein „lebendiger“ Spinosaurus auf die Besucher. Aber der ist zur Sicherheit in einem eigenen Gehege. Das Skelett eines T-Rex vermittelt einen Eindruck von der Größe dieser Urzeittiere.7 Mio. Jahre Menschheitsgeschichte erzählen vom ersten aufrechten Gang, wie sie das erste Feuer machten und von der Höhlenmalerei. So ist der Park sicherlich nicht nur für Kinder ein Erlebnis, sondern auch für Erwachsene interessant.n und um den Park gibt es viele Zusatzangebote wie Führungen, Sonderführungen zu bestimmten Themen, wie Faszination Saurier oder Vulkane-Eiszeit-Mensch.Ein Restaurant, Spielplatz, Klettergarten, Kino und mehr runden das Angebot ab.Wer seinen Kindern ein Abenteuer bieten will, übernachtet im Baumhotel. Mit Lagerfeuer und Nachtwanderung sicher ein tolles Erlebnis.Zu finden ist der Park wenn man auf der B66 von Bad Gleichenberg (Kreisverkehr Ringstraße) in Richtung Norden fährt und nach ca. 1,5 km links abbiegt. Der Weg ist gut beschildert und nicht zu verfehlen. Parkplätze sind ausreichend vorhanden und schon am Eingang begrüßen den Besucher die ersten Dinos.Am ehesten empfielt sich ein Ausflug in den Styrassic Park im Herbst und Frühling. Aber auch im Hochsommer ist der Gang durch den Park ein Genuss, führt doch der Weg großteils durch schattigen Wald.