Gewinnspiel: Mit Lego-Steinen die Zukunft bauen

14.09.2018, 12:39 Uhr

Exklusiv im modernen Innovationstruck in die Welt von Lego eintauchen!

Die Industriellenvereinigung Steiermark und die WOCHE suchen den Innovations-Champion! Dazu kommt ein Truck vollgepackt mit Lego für dich alleine in deine Nähe.Du kannst exklusiv und ganz ungestört deine Ideen zur Stadt der Zukunft aus Lego-Steinen bauen und Lego-Roboter programmieren. Wir öffnen nur für dich den Innovationstruck der IV-Steiermark.Auf Wunsch können bis zu drei Freunde mitgebracht werden und mitbauen. 30 Minuten habt Ihr den Truck für Euch allein, danach öffnet er für das öffentliche Lego-Bauen.

Die Tourtermine im Überblick:

15 bis 15.30 Uhr in Deutschlandsberg15 bis 15.30 Uhr in Leibnitz15 bis 15.30 Uhr in Leoben15-15.30 Uhr in Knittelfeld15-15.30 Uhr in Fürstenfeld15-15.30 Uhr in GrazJetzt für einen Termin entscheiden, anklicken und mit etwas Glück gewinnen!