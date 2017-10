DANKE an unsere über 45.000 steirischen Regionauten

12.10.2017, 05:00 Uhr

Heute ist Tag der Regionauten. Zeit danke zu sagen: für die vielen Schnappschüsse, informativen Beiträge und die tolle Community, die sich auf meinbezirk.at entwickelt hat.

Schnappschüsse der Regionauten

Regionauten im Fokus

Tag für Tag posten unsere Leserreporter, die Regionauten, spannende Geschichten und Bilder auf meinbezirk.at. In der Steiermark hat sich eine richtige Gemeinschaft gebildet in der man sich gegenseitig unterstützt, trifft und austauscht. Der heutige 12. Oktober steht ganz im Zeichen der Regionauten.Unsere Regionauten sind nicht nur top informiert, sondern auch Profi-Fotografen. Jeden Monat sammeln wir die besten Bilder in einer Galerie. Diese könnt ihr hier nochmal durchschauen. Ob Reisen, Wanderungen, Tiere oder atemberaubende Sonnenuntergänge - unsere Leserreporter fangen jeden Moment mit ihrer Liebe zum Detail ein.Mit unserer #einfachnäherdran Kampagne im Sommer haben wir unsere Regionauten ins Scheinwerferlicht gerückt. Dabei sind viele tolle Geschichten entstanden.Auch nächstes Jahr werden wir mit unseren Leserreportern eine tolle Aktion umsetzen bei der die Regionauten die Chance bekommen zu zeigen, dass sie die wahren Profis in der Region sind.

Regionaut werden:

Die WOCHE-Steiermark sagt DANKE an über 45.000 Regionauten.



Im Mai gab es das erste Regionautentreffen 2017 bei dem sich Kerstin Wutti gemeinsam mit unseren Leserreportern in Lieboch das Eisenbahnmuseum ansah. Im Juni traf man sich zu einer Führung durch die Styria Druckerei . Wie wird eigentlich eine Zeitung produziert und welche Schritte müssen passieren, bis man die WOCHE in seinem Briefkasten findet? Diese Fragen und noch viele mehr wurden von Raoul Siegert, Prokurist, und Betriebsassistent, Dirk Destaller, während der Besichtigung beantwortet.Vom. Dort werden Bilder von unseren Regionauten ausgestellt. Am Samstag, den 28. Oktober, treffen wir uns in Frohnleiten um gemeinsam die ausgestellten Werke zu betrachten zum nächsten Regionautentreffen.Regionauten sind untereinander vernetzt, tauschen sich aus und wissen genau, was im Bezirk los ist. Sie sind sozusagen "einfach näher dran". Werde auch DU teil unserer Regionauten Community und teile deine Geschichten, Bilder und Gedanken mit einer tollen Gemeinschaft. Zudem hast du als Regionaut die Chance darauf in der WOCHE veröffentlicht zu werden.