Gewinnspiel: 6 Bauernmarkttaschen "BeuteBeutel" gefüllt mit Köstlichkeiten

08.05.2017, 06:00 Uhr

Der "BeuteBeutel" kann vieles und ...

... ist als Tasche oder Rucksack tragbar.... hat verschiedene Fächer für unterschiedliche Produkte wie Flaschen.... ist lebensmittelecht und kühlt.... ist abwaschbar.

Gewinnspiel

Der "BeuteBeutel" - ein Ergebnis der Zukunftswerkstatt

Hier gibt es den "BeuteBeutel" zu kaufen

Die WOCHE verlost sechs "BeuteBeutel" gefüllt mit Köstlichkeiten vom Bauernmarkt.Einfach hier bis 16. Mai mitspielen und mit etwas Glück gewinnen.Ein Resultat aus dem Design Thinking Prozess „Zukunftswerkstatt“ im Juli 2016 der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung, begleitet von der Agentur cardamom, war die Idee für eine Einkaufstasche, mit der Konsumentinnen und Konsumenten ihre Einkäufe vom Bauernmarkt, vor allem mit dem Fahrrad, nachhause transportieren können. Konsumbewusste Grazerinnen und Grazern sollen bewusst Plastikmüll mit einer multifunktionalen Tasche bei ihren Einkäufen am Bauernmarkt vermeiden können.Um eine derartige Einkaufstasche für den Bauernmarkt ins Leben zu rufen, wurde im November 2016 von der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (A15) über die Creative Industries Styria ein „Call for Designers“ ausgelobt.Aus 28 Einreichung ging die Grazer Firma mapbagrag als Gewinner hervor. mapbagrag ist auf die Produktion von Taschen in unterschiedlichsten Formen spezialisiert und besticht durch die eingesetzten Materialien – dem Spezialpapier, das strapazierfähig und waschbar ist – und dem Know-how. Die entworfene Bauernmarkttasche entspricht den Ausschreibebedingungen. Der Innenstoff der Tasche ist sogar lebensmittelecht.Um € 39,- gibt es die Bauernmarkttasche bei folgenden Betrieben:· Büro WOCHE Graz (Gadollaplatz 1)· digitalis (Murgasse 14),· Taiga (Südtiroler Platz 12),· Zerum (Mariahilferstraße 13/)· Graz Tourismus Information (Herrengasse 16)Oder online bestellen auf www.mapbagrag.com