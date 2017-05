Alex läuft mit der kalten Schnauze

12.05.2017, 14:48 Uhr

Wir stellen das WOCHE bewegt - Laufteam vor!

Hund Joey und Alex Krausler, Geschäftsstellenleiter aus Hartberg-Fürstenfeld, trainieren gemeinsam den Winterspeck weg. „Drei- bis vier Mal pro Woche überwinden wir – also Joey und ich – unseren ,inneren Schweinehund‘ und zwingen unsere sechs Beine zum Laufen“, meint er, nicht so ganz vom Fitnessprogramm überzeugt. Auch bei der Ernährung sind sich die beiden einig: „Gegessen wird nach wie vor, was schmeckt. Und damit im wahrsten Sinne des Wortes, pasta!“

Das WOCHEbewegt Laufteam:

