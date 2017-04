Die Regionautin, die es locker nimmt – #einfachnäherdran

27.04.2017, 00:30 Uhr

"Nimm’s locker, dann geht’s leichter", so lautet das Lebensmotto von Regionautin Sonja Hochfellner. Nachdem sie in der Printausgabe der WOCHE entdeckt hat, dass man als Regionaut auch aktiv mitmachen kann, hat die Hobbyfotografin ihre Liebe zu meinbezirk.at entdeckt.

Sonja Hochfellnereinem JahrLeoben, Steiermark"Nimm’s locker, dann geht’s leichter""Einfach näher dran" war Sonja gleich bei ihrem ersten Foto-Shooting bei der Murtal Classic 2016, deren Bilder sie gerne vielen Menschen zugänglich machen wollte. "Da habe ich dann erst gemerkt, wie interessiert die Menschen am Betrachten von Bildern aus dem Ort sind. Und da ich auch gerne schreibe, war es für mich von diesem Zeitpunkt ab klar: Da will ich mitmachen", erzählt Sonja Hochfellner voller Begeisterung. Nun lädt sie regelmäßig Bilder hoch, erstellt Beiträge von Veranstaltungen und fotografiert spannende Schnappschüsse. Storys entstehen oft aus spontanen Ideen. "Auf meinbezirk.at bin ich mindestens einmal täglich und am Wochenende oft mehrmals. Regionaut zu sein, macht irgendwie süchtig!"

#einfachnäherdran mit der Regionauten-Community

"Das aktive Mitgestalten meiner WOCHE im Bezirk ist super. Denn bei welchem Medium darf man das sonst? Besonderen Spaß macht es mir auch, das Erlebte zu teilen", gibt die Regionautin begeistert zu Protokoll. Die Community selbst und das Zusammenspiel im Team von meinbezirk findet sie besonders schön. So hat man das Gefühl, mit vielen Menschen freundschaftlich verbunden zu sein. Wünschen würde sie sich, dass sich noch mehr Regionauten finden. Jeden Mittwoch liest sie die Printausgabe, um auch ja keinen Beitrag zu verspassen.