Ein Leben für den Journalismus

25.07.2017, 17:00 Uhr

WOCHE-Redakteurin Anneliese Grabenhofer geht in Pension.

Sie hat die WOCHE in Weiz nachhaltig entwickelt, gestaltet und geprägt: Die Rede ist von Anneliese Grabenhofer, die kürzlich ihren letzten offiziellen Arbeitstag für die WOCHE absolviert hat: Ab sofort heißt es also ab in den (Un)-Ruhestand, denn langweilig wird es unserer "Anne" mit Sicherheit nicht: Die Natur, die Jagd und vor allem ihre Familie werden sie in den nächsten Jahren ganz ordentlich fordern.Zum offiziellen Abschied fanden sich sowohl Georg Doppelhofer, Vorstand der Regionalmedien Austria, als auch der Vorstand der "Einkaufssstadt Weiz" unter der Führung von Obmann Ronald Bleykolm ein. Das gesamte Team der WOCHE Steiermark wünscht für die Zukunft alles Gute!