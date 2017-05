Eine Leistungsschau der heimischen Pflege

02.05.2017, 05:00 Uhr

Der 12. Mai ist weltweit der Tag der Pflegenden, der "International Council of Nurses" (ICN) – der Weltbund der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger – ruft alljährlich dazu auf.

Auch die Steiermark setzt an diesem Tag ein starkes Signal, von 16 bis 22 Uhr findet an der Montanuniversität Leoben die "Lange Nacht der Pflege" statt. Heuriges Motto: "Mit starker Stimme vorwärts!"Das Gesundheitswesen insgesamt befinde sich derzeit in einem enormen Umbruch, so Marianne Raiger, Landeschefin des Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes Steiermark (ÖGKV): "Durch den Rückgang der Geburtenrate werden in den kommenden Jahren insgesamt weniger Personen in Gesundheitsberufen zur Verfügung stehen." Um dennoch erfolgreich zu sein, müsse man die Gesundheitskompetenz jeder Steirerin und jedes Steirers steigern. Personen in der Gesundheits- und Krankenpflege müssten hier in ihrer Pflegepraxis, zum Beispiel im Rahmen der Schulgesundheit oder der innerbetrieblichen Gesundheitsversorgung, noch stärker zu gesundheitsfördernden Maßnahmen motivieren.

Dieam 10. Mai punktet mit hochkarätigen Vortragenden aus dem Gesundheitswesen, wie etwa dem Sozialmediziner Martin Sprenger oder dem Ausbildungsexperten Martin Ruprecht. Neben den Vorträgen in der Aula finden Workshops zu aktuellen Themen der Pflege in den Seminarräumen der Montanuni statt. Im Foyer der Montanuniversität können sich die Besucher über pflegerelevante Themen von Spezialisten aus dem Pflegebereich der Krankenanstalten und den Gesundheitsanbietern der Region Nord (LKH Stolzalpe, KHV Judenburg-Knittelfeld, LKH Hochsteiermark, LKH Rottenmann-Bad Aussee, AUVA Unfallkrankenhaus Kalwang) Informationen holen.