Entspannung beim Wandern findet Regionautin Erika Bauer – #einfachnäherdran

23.04.2017, 00:30 Uhr

Momentaufnahmen in der Natur haben es Erika Bauer angetan. Um mit möglichst vielen Menschen die Schönheiten ihrer Region zu teilen, ist sie als Regionautin auf meinbezirk.at tätig.

Erika Bauereinigen JahrenBruck-Mürzzuschlag, Steiermark"Verändere dich nie für andere"Erika Bauer genießt ihre Freizeit und will als Regionautin auch anderen zeigen, was man so alles machen kann. "Wanderungen liegen mir ganz besonders am Herzen. Bei jedem Bild, das ich mache, denke ich schon an den möglichen Titel, mit dem ich es dann auf meinbezirk.at präsentiere", erklärt sie begeistert. Dabei versucht sie mit den Aufnahmen auch ihre persönlichen Empfindungen und Gefühle zu transportieren. Seit ein paar Monaten ist nun "Wickerl" , ein bäriger Begleiter, immer mit dabei, wenn es in die Natur geht. Auf meinbezirk.at ist sie auf alle Fälle jeden Tag zu Gast und wenn sie gerade nicht eines ihrer Fotos oder eine Story hochlädt, informiert sie sich über das, was in ihrer Region passiert. Apropos Region: Ihr Lieblingsort im Bezirk ist der Raum Gußwerk und das Gebiet des Hochschwabs.

#einfachnäherdran mit der Regionauten-Community

Weitere Regionauten entdecken:

"Sich selbst mitteilen zu können, ist eine perfekte Möglichkeit die Schönheiten unserer Heimat mit anderen zu teilen", berichtet Erika begeistert. Besonders gefallen hat es ihr auch beim Regionautentreffen, bei dem deutlich die besondere Gemeinschaft zu spüren war. "Ich habe mich sehr gut mit anderen Regionauten unterhalten und zusätzlich kam auch der Spaß nicht zu kurz". Natürlich liest sie auch jede Woche regelmäßig die Printversion der WOCHE.>> Hier geht's zu einer Bilderserie von Erika >> HIer geht's zu Erikas Regionauten-Profil Auf diese Schnappschüsse ist Erika besonders stolz:Du fotografierst oder schreibst gerne? Vielleicht bist du auch Mitglied in einem Verein und möchtest mehr darüber erzählen? Als Regionaut (Leserreporter) kannst du Neuigkeiten, Veranstaltungen und Fotos aus deiner Umgebung auf meinbezirk.at veröffentlichen. Die Redaktion wählt jede Woche Regionauten-Inhalte aus dem Bezirk aus, die in der jeweiligen Zeitung abgedruckt werden.>> Hier kannst du dich kostenlos registrieren >> Hier gibt's mehr Infos >> Hier findest du weitere Steckbriefe von Regionauten! Redaktion: Christine Seisenbacher