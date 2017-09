Große 1-er-Party in Mariatrost

26.09.2017, 11:53 Uhr

Neue Endhaltestelle wird am Samstag (30. 9.) eröffnet.

Die umfangreichen Umbaurarbeiten der Holding Graz sind abgeschlossen, am kommenden Wochenende wird die neue Endhaltestelle der Linie 1 in Mariatrost ihrer Bestimmung übergeben. Der offizielle Festakt startet am Samstag (30. 9.) um 11 Uhr, anschließend geht ein Frühschoppen mit der Big Band der Graz Linien über die Bühne, eine Feuerwehrfahrzeug-Präsentation und ein Kinderprogramm runden die Feierlichkeiten ab.