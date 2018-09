Hecken: Sichtschutz und Nahrungsquelle

24.09.2018, 15:58 Uhr

Seite betrachtet, dann sollte man heimische Gehölze pflanzen. Hecken für naturnahe Gärten sind wichtige Nahrungs- undNistquelle für Vögel.Für weniger Platz und schmale Einfriedungsstreifen im Garten eignen sich schnittverträgliche Gehölze wie Eibe, Hainbuche und Kornelkirsche. Die Eibe ist immergrün und hält Trockenheit und Schatten aus. Auch in hohen Lagen ist diese winterfest. Die Kornelkirsche hat eine herrliche Herbstfärbung in Dunkelrot und trägt auch gute Früchte. Für freiwachsende Wildhecken braucht man mehr Platz, da die Sträucher wenig geschnitten werden. Dies sind zum Beispiel Schmetterlingsstrauch, frühblühende Spiraea und auch Weigela. Hundsrosen, Eibisch und Schneeballarten sind ebenso schöne naturnahe Wildhecken. Der Heckenschnitt wird zwei Mal im Jahr durchgeführt. Am besten an einem schattigen Tag, damit die Spitzen nicht verbrennen. Im Herbst wird noch ein Formschnitt gemacht.Kostenlose Beratung am Garten-telefon Steiermark 03334/31 700, www.oekoregion-kaindorf.at