Immer live dabei und #einfachnäherdran

14.05.2017, 00:30 Uhr

Dank Regionautin (Leserreporterin) Margarethe Rinnhofer ist die meinbezirk.at-Community auch bei Veranstaltungen dabei, die sie gar nicht besucht.

Margarethe RinnhoferMai 2014Graz, Steiermark"Lebe, während du lebst und mach, was dir Freude bereitet!""Stöbert" man durch das Regionauten-Profil von Margarethe Rinnhofer kann man die Musik hören und die Bilder sehen, die sie – dankenswerterweise – mit der ganzen Community teilt. Egal, ob aus der Grazer Oper, von einem kultigen Conchita-Konzert oder einem glitzernden Auftritt von Schlagerstern Michelle , Margarethe ist dabei und berichtet hautnah. Und die Leidenschaft, mit der die 47-jährige Postangestellte all diese Events erlebt, überträgt sich auch 1:1 in ihre Regionautenberichte.

"Ich habe immer schon gerne geschrieben und habe 2014 beim Wings for Life Run mitgemacht. Da in der Steiermark nichts darüber berichtet wurde, was ich sehr schade fand, wollte ich dieser tollen Veranstaltung auch in der Steiermark etwas Platz geben und habe mich auf meinbezirk.at registriert. Jetzt macht es mir einfach Spaß, selbst etwas zu berichten und mich zu informieren, meinbezirk.at ist ja auch sehr informativ", erzählt Margarethe.