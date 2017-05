Kirche im Umbruch – auch in den USA

09.05.2017, 09:48 Uhr

Thomas Gaunt, US-und Kirchenexperte spricht am kommenden Dienstag in Graz.

Es ist eine herausfordernde Situation, wie sie der Grazer "Pastoralinnovator" Georg Plank schildert: "Bei der jüngsten Religionszählung in den USA verlor die Katholische Kirche erstmals die Nummer 1 Position an die ,Nones‘, also Menschen, die sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen." Ebenso spannender Gegensatz: 52 Prozent der amerikanischen Katholiken wählten Donald Trump. "Gleichzeitig sind viele katholische Initiativen an vorderster Front tätig, wenn es um soziale Gerechtigkeit, Klimawandel oder Fragen der Menschenwürde geht", weiß Plank.Um diesen spannenden Phänomenen auf den Grund zu gehen, hat er einen profunden US- und Kirchenexperten als Referenten gewinnen können: Der Jesuite Thomas Gaunt von der Georgetown University in Washington D.C. ist am kommendenzu Gast. Die Teilnahme am Vortrag (mit Übersetzung) ist kostenlos. Mehr Infos: http://www.pastoralinnovation.org