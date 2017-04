Mai-Gewinnspiel: Eine TSM®-Genusswoche für zwei Personen im Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf in der Oststeiermark

01.05.2017, 00:01 Uhr

1,9 Millionen Liter reichhaltiges Thermalwasser täglich, diemit strengen Qualitätskriterien und steirische Herzlichkeit sorgen im Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf in der Oststeiermark für nachhaltigen Urlaubsgenuss.

Neben dem sprudelnden Thermalwasser erwartet die Gäste auch ein umfangreiches, sommerliches Gesundheitsprogramm: Von Smovey-, Rücken- und Zirkeltraining im Thermalwasser über das Balancieren auf „Floatfit“-Platten auf dem Thermalwasser, bei dem ein hoher Spaßfaktor garantiert ist. Anschließend genießt man beim Plätschern des Thermalwassers steirische Köstlichkeiten und erfrischende Eiskreationen an der Quellenbar.Abwechslung versprechen die vielfältigen Sommertouren nach Graz und in die umliegende Region.Gönnen Sie sich eine “TSM®-Genusswoche“ im Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf mit all Ihren positiven Auswirkungen.- regionale Verwöhn-Halbpension mit TSM®-Kulinarik- 1 TSM®-Blütenkraft-Massage (45 Minuten)- 1 Aufenthalt im Salinarium oder der Alpha-Klangentspannung- Aperitif beim 1. Abendessen im Hotelrestaurant "Kulinarium"- Ausflüge mit der GenussCard- zwei eigene Thermen: "Quellenoase" nur für Hotelgäste und "Heiltherme NEU"- täglich abwechslungsreiches Wohlfühlprogramm- kein Einzelzimmer-ZuschlagHeiltherme Bad WaltersdorfThermenstrasse 111, 8271 Bad WaltersdorfTel. 03333/500-905, Fax-DW 946,Email m.weissenberger@heiltherme.at