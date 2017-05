Rat und Hilfe für Frauen jetzt auch online

02.05.2017, 10:09 Uhr

Neues Service der Frauen- und Mädchenberatungsstellen

Das Netzwerk der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen bietet seit kurzem eine innovative Neuerung: Mädchen und Frauen bekommen auch online Beratung und Hilfe – sicher, anonym und kostenlos. So steht ihnen neben den steiermarkweit elf Beratungsstellen mit ihren Außenstellen ein zusätzlicher Weg offen, sich Unterstützung von Expertinnen zu holen.Seit Jahresbeginn besteht die Möglichkeit, eine professionelle Online-Beratung in Anspruch zu nehmen: kostenlos, anonym, via E-Mail oder Webchat in einem technisch völlig abgesicherten Rahmen. Sie ist direkt über die Webseite https://netzwerk.beranet.info/startseite.html oder über die Websites aller Frauen- und Mädchenberatungsstellen erreichbar. „Diese Anonymität wird sehr geschätzt“, weiß Barbara Scherer, Leiterin der Beratungsstelle im Frauenservice Graz, aus Erfahrung. In den ersten drei Monaten haben bereits 44 Mädchen und Frauen die Online-Beratung genützt, 64 Prozent davon leben im ländlichen Raum. "Ziel des Netzwerkes ist es, dass alle Frauen und Mädchen in der ganzen Steiermark ein nach gleichen Standards ausgerichtetes hochqualitatives Angebot vorfinden“, so Landesrätin Ursula Lackner abschließend.