Sicher durch den Berufsalltag

10.05.2017, 08:42 Uhr

Für viele Arbeitnehmer ist die Straße ist eine der größten Gefahrenquelle. Die AUVA bietet daher regelmäßige Fahrtechniktrainings an.



Präventive Maßnahme



Gefördertes Training



Wertvolle Tipps

Jahr für Jahr passieren an die 10.000 Arbeitsunfälle im Berufsverkehr. Um die Anzahl der Arbeitsunfälle auf Österreichs Straßen zu senken, führt die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA seit 1987 für ihre Versicherten die Aktion „Arbeitsplatz Straße“ in Kooperation mit Fahrsicherheitszentren durch.„Wir wollen durch solche Kurse das Fahrverhalten von Berufsfahrern verbessern und somit präventiv Unfälle zu verhindern. Die Fahrtechnik-Trainings können dabei nicht nur von Berufskraftfahrern (LKW), sondern auch von allen anderen Arbeitnehmern, die berufsbedingt oft mit dem PKW unterwegs sind, in Anspruch genommen werden", erklärt Hannes Weißenbacher, Direktor der AUVA-Landesstelle Graz.So haben jedes Jahr rund 1.000 PKW- und rund 500 LKW- und Buslenker die Chance, ein derartiges gefördertes Training zu absolvieren. Generell müssen die Kursteilnehmer Versicherte der AUVA und als Berufslenker tätig sein. Gefördert werden auch Schulbuslenker, Hauptamtliche und Freiwillige des Roten Kreuzes, des Samariterbundes, der Feuerwehr und vergleichbarer Organisationen, Dienstnehmer und Selbständige im Güter- und Personenbeförderungsgewerbe, die mehr als 50 Prozent im Außendienst beschäftigt sind.Auch Journalisten "treiben" sich zwischen den Terminen zwangsläufig viel auf der Straße "herum". Deshalb lud die AUVA-Landesstelle Graz steirische Journalisten zu einem Fahrtechniktraining. Im ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum in Kalwang gaben Rallye-Weltmeister Andreas Aigner und Enduro-Staatsmeister Hubert Trattner wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.