Teppichschau ist im Finale

27.09.2017, 00:10 Uhr

Europas größte Teppichausstellung auf Schloss Kornberg nur mehr bis 15. Oktober.

Ein kulinarischer Herbstausflug ins Steirische Vulkanland lässt sich ideal mit einem Besuch des Renaissance-Schlosses Kornberg bei Feldbach verbinden. Hier präsentiert die Familie Rohani heuer zum 37. Mal Europas größte Teppichausstellung.Von den anfangs mehr als 3.700 Knüpfkunstwerken sind noch immer über 3.000 in den sieben Gewölberäumen des Schlosses ausgestellt. Neben klassischen Orientteppichen gibt es eine Vielfalt an modernen handgeknüpften Designerteppichen aus pflanzlich gefärbter handversponnener Schurwolle. All diese „Antiquitäten der Zukunft“ stammen aus Fair-Trade-Manufakturen wie Tollu und Mirzai, die Rohani welt- bzw. österreichexklusiv verkauft.

Bis zu 70 Prozent Rabatt

Ein Großteil der Teppiche wird zum halben Preis angeboten, viele Stücke sind sogar bis zu 70 Prozent verbilligt. Alle Teppiche, auch die so stark reduzierten, sind von erster Qualität.Die Rohani-Ausstellung ist nur noch bis 15. Oktober jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf Schloss Kornberg geöffnet. Der Eintritt ist frei. Dann übersiedeln die Teppiche wieder in das Winterlager in der Grazer Neubaugasse. https:/ /rohani.at