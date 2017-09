Arbeiten im "EU-Ausland"

28.09.2017, 16:43 Uhr

In der WOCHE-Serie über die EU erläutert Experte Ewald Verhounig die Funktion des gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkts.

Über die EU wurden legislativ die Weichen gestellt, dass die EU-Nachbarländer und Regionen auch arbeitsmarktpolitisch langsam zusammenwachsen. Dank der Dienstleistungsrichtlinie geschieht dies auf Basis eines fairen Wettbewerbs.Der Austausch ist sehr rege, heimische Firmen konnten dabei die Vorteile eines erweiterten Heimmarktes in den letzten Jahren sehr gut nutzen, etwa im Projektbereich beziehungsweise auf dem Wege von Subvergaben in der Baubranche. Freilich gibt es auch Schattenseiten. So hat im grenznahen Bereich nicht nur der Wettbewerb massiv zugenommen, sondern auch unlautere Praktiken wie beispielsweise Lohn- und Sozialdumping.

2016 haben im Jahresschnitt rund 3.000 Steirer außerhalb Österreichs gearbeitet – der Großteil in EU-Ländern –, während umgekehrt über 36.000 EU-Ausländer in der Steiermark gearbeitet haben.Mehr über den gemeinsamen Arbeitsmarkt sowie über die Studienmöglichkeiten über das Programm Erasmus+ lesen Sie hier